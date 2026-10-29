¿Cecilia Pérez seguirá en el directorio de Azul Azul?

La posibilidad que José Miguel Insulza, representante de José Ramón Correa en la directiva de Azul Azul, deje su cargo el próximo 13 de noviembre junto a los directores nombrados por Michael Clark abrió la opción de que Cecilia Pérez se mantenga en la plana mayor de la concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exsecretario general de la OEA aún no ha decidido si sigue en la plana mayor de la sociedad.

Y en caso de que el otrora ministro del Interior renuncie a su cargo, Pérez es la opción de Correa, dueño del 21,4 por ciento de las acciones de Azul Azul, para ocupar dicho sillón a través de la sociedad "Romántico Viajero".

Recordar que por decisión de la junta de acreedores de Sartor, la exvocera de Gobierno debe dejar el cargo junto a los otros directores nombrados por Clark: Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin Oyarzún.