Cecilia Pérez y el estadio de la U: Ese sueño puede ser una realidad

Cecilia Pérez, flamante presidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, ofreció su primera conferencia de prensa como máxima dirigenta de la sociedad anónima y en ella fue consultada por el "tema estadio", dando luces respecto a lo que pretende realizar durante su mandato.

"No quiero profundizar en el estadio, porque seguir ilusionando al hincha... Pero esa siempre será una meta, eso siempre será un desafío y hemos trabajado silenciosamente para cumplir con eso, pero para eso necesitamos sanear nuestras finanzas que hoy están mucho mejor de cuando lo tomó la presidencia de Michael Clark, pero debemos pagar una deuda que todavía tenemos", partió explicando.

"Teniendo una caja sana, tú te puedes volver a endeudar para concretar lo que es un anhelo, un sueño, pero hoy también es una necesidad, no solo para la U, sino para el país entero, porque no existe una infraestructura deportiva con un aforo que te permita disputar finales internacionales en Chile. Y si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes nacionales y locales que vean el estadio de la U eventualmente como un legado para una hinchada y para un país, y no nos sigan poniendo trabas, ese sueño puede ser una realidad lo más temprano posible", añadió.

En esa misma dirección, la exministra del Deporte Pérez aseguró que "no quiero prometer, porque nunca he prometido, sino que me he comprometido".

"He dicho cuál es el contexto en que eso tiene que eso tiene que suceder y me he comprometido con todo el directorio a trabajar por cumplir con ese sueño, pero el día que sea una realidad lo sabrán todos en conjunto. Empezar a vender humo no es parte de mi esencia", complementó.

En lo estrictamente deportivo, Pérez dejó ver la necesidad de que la U gane la Liga de Primera.

"Es emocionante recordar ese partido donde estuvimos a minutos de descender, pensamos que no habría luz. Pero se trabajó para levantar el ánimo de la hinchada, de los trabajadores y de los planteles. Logramos ser el año pasado súper competitivos, con los varones cuartos y con las Leonas en la segunda posición, volvimos a torneos internacionales", comentó.

"El año pasado levantamos la Supercopa, y ganamos la Copa Chile, y nos falta levantar la copa del torneo nacional, y también disputar con la meta de la Copa de la Liga. La U siempre tiene que estar compitiendo en todos los torneos, y en el caso de las Leonas, ser campeonas. No tenemos derecho como club de no responderle a nuestra hinchada", añadió.