Charles Aránguiz: El título se nos escapó en el clásico con Colo Colo

Charles Aránguiz, capitán de Universidad de Chile, habló tras la caída en el clásico universitario en el Claro Arena y sorprendió al señalar que el título del torneo se les escapó cuando perdieron el Superclásico con Colo Colo en agosto pasado.

"El campeonato lo perdimos, se nos escapó, en el clásico con Colo Colo. Desde ahí sólo queda mejorar la imagen que hemos mostrado este año, que ha sido bastante irregular", declaró Aranguiz a TNT Sports.

"Si matemáticamente tenemos chances o lo que sea, el camino es mostrar otra imagen y terminar de buena forma, y estamos ahí en la Copa Chile, y los partidos que quedan terminar de la mejor forma posible", agregó.

Respecto al choque con los cruzados, el "Príncipe" defendió el estilo que usó su equipo y lamentó la falta de claridad, aunque también aprovechó de tirar un palo a la UC.

"No esperábamos que Católica en su casa se meta tan atrás, nos costó bastante", lanzó.

Por último, hizo un balance de su temporada, señalando que le ha costado por las lesiones, y evitó profundizar sobre su futuro en el club.

"Tengo una cláusula que ya se cumplió, hay que firmar, pero el objetivo es terminar de la mejor forma posible y vamos a hablar de la directiva, con la gente que llegue, y veremos que va a pasar en el futuro", aseveró.