Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Charles Aránguiz sufrió un desgarro y la U aumenta lista de lesionados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista se unió a la extensa lista de bajas en el Centro Deportivo Azul, quedando descartado para el duelo con Coquimbo.

El mediocampista Charles Aránguiz está aquejado por un desgarro y quedó descartado para el encuentro de Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido, alargando la lista de bajas del cuadro azul.

La baja del bicampeón de América profundiza la severa médica que afecta al plantel. Aránguiz se suma a una lista de ausencias que también incluye al defensor Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Octavio Rivero y Lucas Assadi.

También está con algunas dudas Maximiliano Guerrero, según informamos en Cooperativa Deportes.

Tras la salida de Francisco Meneghini de la banca técnica, el equipo será dirigido de forma interina por John Valladares ante el campeón vigente.

