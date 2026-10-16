Corte Suprema ratificó revés para Clark ante la CMF por la adquisición de Azul Azul

El empresario Michael Clark sufrió otro golpe judicial, luego de confirmarse la validez de los reparos de la Comisión del Mercado Financiero a la antigua adquisición del control de Azul Azul, firma concesionaria a cargo del club de fútbol Universidad de Chile.

En un fallo emitido el jueves, la Corte Suprema reafirmó lo señalado por la CMF: Clark omitió la realización de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) que era obligatoria para hacerse con el fondo Tactical Sport y, con él, de la participación mayoritaria en Azul Azul.

La máxima entidad judicial del país ratificó la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 3 de septiembre de 2025, que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Clark ante la exigencia de la CMF.

Según el fallo, citado por La Tercera, la CMF "no le exigió (a Clark) realizar una oferta pública por haber adquirido cuotas del Fondo Tactical Sport, sino por haber adquirido el control de Azul Azul".

Cabe recordar que Inversiones Antumalal, de Michael Clark, buscó quedarse con las cuotas de Sartor en Tactical Sport, que a su vez tenía el 63,07 por ciento de las acciones serie B de Azul Azul.

"Es esa toma de control, y no la operación sobre las cuotas, la que lo obliga a efectuar la oferta", indicó la Corte Suprema, respaldando las atribuciones legales de la CMF para reclamar la realización de una OPA.

"Aceptar la tesis del apelante importaría que basta con interponer un fondo de inversión privado entre el adquirente y las acciones para sustraer la toma de control del régimen de oferta pública, privando a los minoritarios de la protección que el legislador quiso asegurarles", argumentó la resolución firmada por Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz.

Tras negarse en primera instancia al pedido de la CMF, en 2025 Clark constituyó la sociedad Bulla SpA para realizar una "OPA voluntaria", que terminó siendo frenada por la Justicia tras un recurso de los entonces accionistas de Azul Azul Daniel y Eduardo Schapira.

El 29 de julio de este año, a horas de su formalización por el Caso Sartor, Clark revirtió la compra de Azul Azul tratando de rebajar las medidas cautelares por la omisión de la OPA. Finalmente, fue condenado a una prisión preventiva que cumple hasta la actualidad en el penal Capitán Yaber.