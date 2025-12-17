CMF ratificó multa e inhabilidad para Michael Clark

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) notificó la resolución respecto a los recursos de reposición interpuestos por los sancionados del denominado "Caso Sartor". El organismo fiscalizador determinó mantener las inhabilidades temporales y ajustó algunas de las multas cursadas por infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

En lo específico a Michael Clark, director de Sartor y presidente de Azul Azul, la CMF estimó la sanción monetaria de 65.000 Unidades de Fomento (UF) (aproximadamente 2.500 millones de pesos) y mantuvo la sanción accesoria de inhabilidad temporal por 5 años para ejercer el cargo de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas. De ejecutarse esta medida, Clark quedará inhabilitado para presidir la concesionaria del club deportivo.

Respecto a Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de Sartor AGF, la CMF decidió "rechazar en todas sus partes la reposición interpuesta", ratificando la multa máxima de 80.000 UF (cerca de 3.170 millones de pesos) por su responsabilidad en los hechos, según la información publicada por La Tercera.

En cuanto a las solicitudes de rebaja, el organismo acogió parcialmente los recursos de Alfredo Harz y Mauro Valdés:

Alfredo Harz: Su multa se redujo de 75.000 UF a 65.000 UF. Se mantuvo la inhabilidad por 5 años.

Su multa se redujo de 75.000 UF a 65.000 UF. Se mantuvo la inhabilidad por 5 años. Mauro Valdés: Su multa se redujo de 45.000 UF a 35.000 UF. Se mantuvo la inhabilidad por 5 años.

Para el director Rodrigo Bustamante, se confirmó la sanción original de 35.000 UF y la inhabilitación para cargos ejecutivos. El origen de las sanciones radica en que fondos administrados por Sartor financiaron a personas jurídicas y naturales vinculadas, constituyendo irregularidades financieras.

Otros sancionados fueron Juan Carlos Jorquera, Miguel León y Oscar Ebel, con 35.000, 10.000 y 22.500 UF, respectivamente.

Tras este dictamen, los sancionados disponen de la instancia judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar o modificar las multas aplicadas.