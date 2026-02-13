Cruza los dedos: El gran guiño de Felipe Mora a la U para su retorno

Felipe Mora ha sido vinculado en más de una ocasión para regresar a Universidad de Chile, aunque su retorno no se ha concretado y el delantero nacional se mantiene en Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Pero el atacante criollo ilusionó a los fanáticos del cuadro azul al realizar un guiño a la U a través de redes sociales.

El ariete publicó en su cuenta de Instagram una fotografía celebrando el centenario del elenco norteamericano y un usuario le comentó: "Tenías que estar para los 100 años de la U, 'Pipe'".

Frente a esto, Mora respondió con un emoji de dedos cruzados, manifestando su deseo de que se pueda concretar un retorno al conjunto estudiantil.

Consignar que -según la fecha de fundación oficialmente consignada- el centenario de Universidad de Chile se celebrará en 2027, por lo que en esa fecha se podría dar un posible retorno a los laicos.