"¿Cuál es tu ingreso mensual?": Encuesta de la U generó reacciones negativas de sus hinchas

Universidad de Chile realizó este jueves una encuesta para sus hinchas que generó reacciones negativas en redes sociales.

Según explicó el cuadro "laico", el motivo de la encuesta es "recopilar datos para fines de análisis de mercado y satisfacción, buscando comprender el perfil sociodemográfico de los hinchas, su nivel de conexión y percepción actual con el club".

El malestar de los hinchas del conjunto estudiantil se originó principalmente por el carácter de algunas preguntas incluidas en el sondeo, como la referencia directa al nivel socioeconómico y la disposición a realizar aportes mensuales al club.

Una de las primeras preguntas es "¿Cuál es tu ingreso mensual aproximado (considerando salario, pensión, rentas u otras fuentes)?".

Otra que causó polémica fue: "Para que el club Universidad de Chile pueda invertir en la formación de equipo más fuerte y competitivo para todas sus competiciones ¿Estarías dispuesto a realizar un aporte económico mensual que contribuya directamente a ese objetivo?".

La encuesta también pregunta desde cuándo son hinchas del club, si siguen los partidos, si es que han comprado indumentaria oficial del equipo y acerca del mayor rival de la U.

Los aficionados cuestionaron la iniciativa, señalando que este tipo de encuestas no van acorde a la situación actual del club.

Además, en los comentarios de la publicación abundaron críticas relacionadas con el alto precio de las entradas, apuntando a que la dirigencia debería priorizar eso antes que impulsar este tipo de iniciativas que sugieren otros aportes económicos por parte de los hinchas, sumado a los que ya hacen con el pago de entradas y abonos.

El sondeo está disponible en las historias del Instagram del cuadro universitario.