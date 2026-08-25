Defensa de Michael Clark presentó recurso de amparo para optar a arresto domiciliario

Bernardo Rosenberg, abogado de Michael Clark, expresidente del club Universidad de Chile y otrora máximo accionista de Azul Azul, presentó un recurso de amparo contra la prisión preventiva decretada hace una semana por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y pidió que se le cambie por arresto domiciliario.

En un extenso documento de 30 páginas, Rosenberg pide "que se constate que la resolución que privó de libertad al amparado no expresó, en forma clara y precisa, los antecedentes calificados que permitirían tener por concurrente la necesidad de cautela, y que esa omisión vuelve ilegal la privación de libertad.

Se explica que "la resolución sostuvo que la libertad del amparado constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva sería indispensable para el éxito de la investigación. No fundó la medida en un peligro de fuga autónomo. Sin embargo, ninguna de las dos hipótesis invocadas fue desarrollada con antecedentes propios y verificables: la primera se construyó sobre la gravedad abstracta de la imputación, la pena probable y el número de delitos; la segunda, sobre una posibilidad genérica de interferencia, sin identificar diligencia, evidencia ni persona alguna".

Además se argumenta que la medida precautoria "establece erradamente que respecto de mi representado concurre el peligro para la investigación, amparándose la resolución en una conversación del amparado con un coimputado, de fecha anterior incluso a la resolución de revocación de licencia de Sartor AGF, y previo al inicio de la investigación del Ministerio Público. Por otro lado, tampoco existe pericia al respecto, que pueda establecer con un criterio objetivo la finalidad de la comunicación aludida".

En el documento se explica que "el amparado carece de antecedentes penales, tiene arraigo social y familiar acreditado, según consta en el informe psicosocial acompañado en el otrosí respectivo de esta acción constitucional, compareció voluntariamente a declarar, diligencia que se extendió por cuatro largas jornadas, hizo entrega de su pasaporte a la Fiscalía en su primera comparecencia, puso a disposición del Ministerio Público sus dispositivos y claves, consintió en el levantamiento de su secreto bancario y se presentó a una audiencia cuya consecuencia previsible era la solicitud de prisión preventiva. Ninguna de esas circunstancias fue ponderada en la resolución impugnada. ¡NINGUNA!".

Los antecedentes del Caso Sartor

Recordar que la investigación penal en contra de Clark y otros altos ejecutivos se originó tras las alertas y sanciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El regulador canceló el registro de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) tras detectar graves irregularidades en la gestión de fondos de inversión privados, desvío de dineros hacia empresas relacionadas y entrega de información falsa al mercado.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a Clark y a sus socios por delitos reiterados de estafa, administración desleal, entrega de información falsa al mercado e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y la Ley Única de Fondos (LUF).

Michael Clark llegó a presidir Azul Azul en 2021 a través del fondo de inversión privado Tactical Sport, administrado por Sartor, el cual adquirió el paquete accionario mayoritario que pertenecía a Carlos Heller.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de investigación de 120 días, ordenando que Clark cumpla la medida más gravosa mientras se desarrollan las pericias contables y el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.