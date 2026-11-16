Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, manifesto su felicidad por nuevo rol que tendrá en 2027, como integrante de la gerencia técnica, una noticia que reveló este lunes el flamante presidente de Azul Azul, Eduardo Alamos, y afirmó que espera tener un gran año con el club.

"Debido a las declaraciones de nuestro nuevo presidente, Eduardo Alamos, me nombra a mí como nuevo refuerzo de la gerencia deportiva. Me pone muy contento, es algo que veníamos trabajando todo el año, junto a las personas que lo integran, que es Manuel (Mayo) e Ignacio (Ajenjo)", declaró Díaz en las afueras del CDA.

Sin embargo, Díaz, quien se retirará del fútbol a final de temporada, precisó que "mi enfoque en este momento es terminar lo más arriba el campeonato, aún nos quedan tres fechas que debemos ganar para meternos en el Chile 2 y tenemos las semifinales de la Copa Chile, y aspiramos a ganarlas y meternos en una nueva final".

"El enfoque está en eso, y una vez concluído, espero integrarme de buena forma a esta gestión, para que la U siga siendo grande, armemos un gran 2027 y lo hagamos más grande como siempre lo he dicho", añadió.

Finalmente, indicó: "Me pongo en disposición una vez que finalice mi contrato como jugador, para todo lo que el club requiera".