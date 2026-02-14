Eduardo Vargas: Actitud hay, sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero

Universidad de Chile igualó sin goles ante Palestino y le significó sumar dudas en el inicio de la Liga de Primera, que aún no ve afianzarse al equipo dirigido por Francisco Meneghini.

Tras el duelo, el delantero Eduardo Vargas dialogó con los medios presentes en el estadio Municipal de La Cisterna y reveló que en el plantel hay "tristeza, porque actitud hay. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero".

Con respecto al principal motivo del mal momento del Romántico Viajero, el referente azul lamentó que "no está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del compromiso. Hay que seguir trabajando, corrigiendo errores".

Por último, "Turboman" defendió el trabajo del entrenador Francisco Meneghini, subrayando que "nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, como estamos trabajando día a día".

Universidad de Chile volverá a la acción el próximo domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) para recibir a Deportes Limache en el estadio Nacional.