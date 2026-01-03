Eduardo Vargas: "Aún quedan capítulos por escribir en esta linda historia"

La confirmación del retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile desató la euforia en la fanaticada azul este sábado. Tras el anuncio oficial, el propio delantero se encargó de enviar un emotivo mensaje a través de las plataformas digitales del club, donde dejó en claro que su vuelta fue un anhelo personal largamente buscado.

"Por fin se dio. Lo soñé, lo busqué y hoy regreso donde fui tan feliz, a mi querida Universidad de Chile", comenzó diciendo el atacante en un registro audiovisual que repasa sus momentos de gloria con la camiseta "laica".

El bicampeón de América recordó con cariño su primer ciclo en la institución, destacando la importancia que tuvo el club. "La U me dio un espacio para desarrollarme y yo le di lo mejor en cada partido. Los goles decisivos, partidos inolvidables y títulos que marcaron la historia formaron un lazo que nos unirá para siempre", expresó.

Sin embargo, Vargas enfatizó que no llega solo a vivir de los recuerdos. Con la camiseta número 11 ya asignada, el goleador lanzó una promesa que ilusiona a los seguidores del "Romántico Viajero" de cara a la temporada 2026.

"Aún quedan capítulos por escribir en esta linda historia. Nos vemos en la cancha, vestido de azul, con la U en el pecho y la misma pasión del primer día. ¡Vamos la U!", sentenció con convicción.

Finalmente, en un tono más cercano y directo, el jugador cerró su intervención enviando un saludo a la hinchada que esperó 14 años por este momento: "Hola, estoy muy feliz de estar acá, de vuelta... espero verlos pronto en el estadio. Un abrazo, los quiero mucho a todos los hinchas".