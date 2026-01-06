Eduardo Vargas: Mi objetivo es ser campeón de nuevo acá

El delantero Eduardo Vargas fue presentado ante la prensa como nuevo jugador de Universidad de Chile y en su retorno al elenco azul expresó que su gran deseo en su retorno es ser nuevamente campeón con el equipo que lo vio consagrarse.

"Creo que puedo aportar experiencia, motivar a los más jóvenes. Yo vengo a ayudar, a ganar lo que más se pueda, a ganar campeonatos, a generar un lindo ambiente, y mi objetivo es ser campeón de nuevo acá", expresó Vargas en conferencia de prensa.

El exseleccionado chileno comentó sus sensaciones por su regreso a la U y expresó "la verdad es que siempre he sentido el apoyo de la gente en redes sociales, de mis amigos, de mi familia. Estoy feliz de volver, estoy cumpliendo un sueño, y con Charles y Marcelo siempre hemos tenido muy buena relación, así es que feliz de encontrarlos".

Vargas tuvo palabras para su posición en la cancha: "La verdad es que en estos últimos años me he sentido bien físicamente, y he ido variando. Antes jugaba más de 9, pero también puedo jugar más suelto. En Audax jugué de extremo, así es que ahora estoy a disposición del entrenador", comentó

"Hablé con el profe, me explicó la forma en que él trabaja, y que es muy intenso. Tuvimos esa charla y hay que apoyarlo", añadió Vargas, quien tuvo palabras para el impasse que ocurrió a mediados de 2025 cuando se frustró su llegada al club.

"No hay ningún problema. Fue algo que no se dio, lo conversamos con el presidente, con Manuel (Mayo), y está todo arreglado. La dirigencia y yo estamos contentos por estar acá", expresó.

Por último Vargas comentó la posibilidad de que la U sea su estación final en el fútbol: "Todavía no estoy pensando en retirarme, y por eso me cuido, pero si lo pienso, creo que la U será mi último club", dijo.