Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.5°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Eduardo Vargas: Siempre estuvo en mis planes volver a Universidad de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es diferente estar en un equipo que uno siempre quiso", confesó el ariete nacional.

Eduardo Vargas: Siempre estuvo en mis planes volver a Universidad de Chile
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de ser presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, el atacante nacional Eduardo Vargas valoró la oportunidad de regresar a la institución luego de 14 años desde su último partido por el club en el cual lanzó su carrera al estrellato.

"Por fin se dio este regreso tan anhelado. Todavía no asimilo bien que estoy acá de vuelta. Mis sensaciones son felicidad. Ya quiero estar entrenando, estar con mis compañeros. Siempre estuvo en mis planes volver acá", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el goleador de La Roja añadió: "A mitad de año no se dieron las cosas, pero ahora estamos acá. (...) Es diferente estar en un equipo que uno siempre quiso. Estoy muy ansioso de encontrar a Charles (Aránguiz) y al 'Chelo' (Díaz)".

"Vengo imaginando ese reencuentro en el Nacional con la gente hace tiempo. Me tocó estar en contra, fue muy lindo ver a la hinchada. Siempre está esa hambre, esas ganas de ganar cada partido con el rival que sea y más ganas de salir campeón", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada