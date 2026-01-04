Eduardo Vargas: Siempre estuvo en mis planes volver a Universidad de Chile

Luego de ser presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, el atacante nacional Eduardo Vargas valoró la oportunidad de regresar a la institución luego de 14 años desde su último partido por el club en el cual lanzó su carrera al estrellato.

"Por fin se dio este regreso tan anhelado. Todavía no asimilo bien que estoy acá de vuelta. Mis sensaciones son felicidad. Ya quiero estar entrenando, estar con mis compañeros. Siempre estuvo en mis planes volver acá", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el goleador de La Roja añadió: "A mitad de año no se dieron las cosas, pero ahora estamos acá. (...) Es diferente estar en un equipo que uno siempre quiso. Estoy muy ansioso de encontrar a Charles (Aránguiz) y al 'Chelo' (Díaz)".

"Vengo imaginando ese reencuentro en el Nacional con la gente hace tiempo. Me tocó estar en contra, fue muy lindo ver a la hinchada. Siempre está esa hambre, esas ganas de ganar cada partido con el rival que sea y más ganas de salir campeón", cerró.