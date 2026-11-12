Eduardo Vargas tras renovar con la U: Formar parte de los 100 años va a ser increíble

El delantero Eduardo Vargas celebró la renovación de su contrato con Universidad de Chile y apuntó al trabajo para tener un centenario con éxitos para el club.

"Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que podamos salir campeones y darnos un campeonato que merecemos", indicó en los canales oficiales del club.

El delantero señaló que esta temporada de retorno en la U "es muy importante para mí, lo venía buscando hace tiempo. Este año que he estado acá me ha hecho muy feliz. Me he sentido muy cómodo. Quedarme otro año me pone muy feliz".

"Son muchas cosas. Primero, me encanta estar acá en la U, es mi segunda casa. Después, mis compañeros y la buena onda que hay acá en el CDA es muy importante para mí", añadió, junto con agradecerle al gerente deportivo Manuel Mayo porque "se movió mucho" por su fichaje a inicio de año.

Vargas dijo estar "agradecido de estar acá con este gran grupo" y que "mis objetivos siempre son, primeramente, estar bien con el equipo. Siempre pienso en el equipo y que podamos llevar a esta institución lo más alto que se pueda".

"Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se está reflejando dentro del campo. Estoy ayudando mucho al equipo y en lo personal estoy haciendo goles, que hace tiempo no tenía una racha continua. Lo importante es poder ayudar al equipo y que aspire a más", remarcó.

"Algunas cosas no se nos dieron, pero en estos últimos tres partidos tenemos que salir a ganar con mayor razón, porque clasificar en Chile 2 y queremos ir por esa Copa Chile", apuntó.

Por otro lado, expresó: "Uno tiene que ser ejemplo de los más jóvenes. Con Charles (Aránguiz), Marce (Díaz) y otros, como Toselli, Zaldivia, Isra (Poblete) lo hemos llevado bien y esperamos que el año que viene también podamos ayudarle a los más jóvenes, ayudarlos dentro de la cancha y afuera también".