Universidad de Chile oficializó la renovación de Eduardo Vargas, delantero y referente del equipo, quien ha brillado con 17 goles en la temporada.

"Acuerdo sellado. Estamos felices de anunciar la renovación de Eduardo Vargas, quien durante esta jornada firmó la extensión de su vínculo contractual con nuestro club hasta el final de la temporada 2027", publicó el elenco universitario en su sitio web.

Además, los chunchos resaltaron que Vargas "continuará haciendo historia con la camiseta azul, además de confirmar su presencia en los 100 años que cumplirá nuestra institución en 2027".

Vargas, por su lado, también manifesto su alegría por la renovación: "Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa".

"Soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo. Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo. Lo importante es ayudar al equipo. Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato", concluyó.