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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

El partido de la U ante Cobresal solo será transmitido en HBO Max

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

TNT Sports priorizó el cruce en que Colo Colo puede coronarse campeón para su señal principal.

El partido de la U ante Cobresal solo será transmitido en HBO Max
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El compromiso de Universidad de Chile ante Cobresal, a disputarse este domingo 7 a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, no será transmitido por las señales tradicionales de cable de TNT Sports Premium, quedando remitido de manera exclusiva al streaming a través en la plataforma HBO Max.

La determinación adoptada por la cadena responde al tope de horarios fijado para una eventual definición del título, por lo que la estación resolvió ubicar el choque entre Ñublense y Colo Colo en su canal estelar, considerando que el "Cacique" cuenta con la primera opción matemática de sellar el campeonato en Chillán.

Frente a este escenario, los fanáticos azules que deseen seguir en vivo el encuentro del equipo de Fernando Gago en el Estadio El Teniente de Rancagua deberán sintonizar obligatoriamente la aplicación de HBO Max (TNT Sports en Max).

En la cancha, la U saltará obligada a sumar de a tres frente a los mineros para prolongar la definición del título hasta las últimas consecuencias y, al mismo tiempo, amarrar el valioso cupo de "Chile 2" a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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