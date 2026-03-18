Felipe Mora reconoció que tuvo acercamientos para llegar a la U en 2026

Felipe Mora, delantero nacional que milita en el Portland Timbers, reveló que estuvo cerca de retornar a Universidad de Chile en el pasado mercado de pases, pero un tema contractual le impidió volver al club donde brilló entre 2016 y 2017.

En diálogo con FARE Sports México, el atacante detalló que "se estuvo hablando (con la U), lo estuvo viendo mi representante, pero yo tenía una cláusula si es que el club quería renovarme. Ellos ejecutaron esa cláusula y me tocó quedarme este año acá en Portland".

En la conversación, Mora también analizó el presente de la selección chilena tras terminar última en las Clasificatorias y quedar fuera de carrera por un cupo al Mundial de 2026. El ariete apuntó que La Roja "está en un proceso de recambio. En esta última nómina fueron muchos jugadores jóvenes, creo que es la instancia para ver jugadores".

Asimismo, el formado en Audax Italiano dedicó algunos elogios al entrenador interino Nicolás Córdova. "Hay un técnico que es capaz de poder darle esa variedad de jugadores a la selección porque conoce y ha trabajado con las selecciones menores de Chile. Es un proceso nuevo, donde tenemos que tirar todos para un mismo lado y tratar de que Chile vuelva a jugar un Mundial", remarcó.

Por último, el futbolista de 32 años destacó el presente de la Major League Soccer, la cual calificó como "una liga que en el último tiempo creció muchísimo y donde puedes desarrollarte de la mejor manera para poder dar un salto de calidad".

"Se van a encontrar con una liga muy intensa, muy física y con jugadores de distintas partes del mundo que son muy fuertes. En su tiempo hubo grandes jugadores chilenos acá jugando en la MLS que duraron mucho tiempo y creo que es una liga para desarrollarte de la mejor manera", finalizó Mora.