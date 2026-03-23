Fernando Gago fijó su sello en la U: "La forma de jugar no se negocia"

El director técnico argentino Fernando Gago afirmó este lunes que su metodología de trabajo es intransable tras su arribo a Universidad de Chile. El estratego argentino reconoció la relevancia del desafío y enfatizó que la identidad futbolística del plantel será el pilar fundamental de su proceso técnico.

"La forma de jugar no se negocia", expuso, añadiendo sobre la identidad que pretende instalar en el equipo, que buscará introducir de inmediato algunos conceptos pese al escaso tiempo de trabajo. "Intentaremos buscar algunos conceptos que ya vamos a querer hacer durante toda la temporada", señaló.

"Siempre con una línea de tratar de ser un equipo competitivo, protagonista, de que quiera ganar todos los partidos y que dé la sensación de ir a buscar el resultado. Trato de que mis equipos tengan un nivel alto desde la parte de entrenamiento, de tratar de llegar lo mejor posible a cada partido, de tener un rendimiento que se sostenga durante los 90 minutos", afirmó.

El nuevo técnico azul insistió además en la urgencia del calendario. "Son tres días de trabajo, muy poco tiempo, mañana tenemos un partido que para nosotros es muy importante, como todos los partidos de acá hacia adelante van a ser", dijo.

También adelantó cómo enfrentará cada encuentro del ciclo. "Todos los partidos nosotros los vamos a afrontar como si fuese el último, jugarlo como una final, porque también creo que es la forma de tratar de lograr el objetivo", apuntó.

Consultado por qué cree que este proceso puede funcionar en la U, Gago respondió desde la convicción. "Trabajo, trabajo, convencimiento de lo que tengo, de lo que quiero de mis equipos, de la forma de entrenar que tengo y eso es lo que no se negocia en ningún lado", afirmó.

Enseguida, dejó otra definición sobre el vínculo entre juego y marcador. "El resultado es una consecuencia", sostuvo.

Y sobre la obligación institucional, agregó: "Trabajaremos más para tratar de lograr el resultado que se merece la institución".

Al explicar qué lo convenció para llegar al club, destacó primero la negociación con la dirigencia. "Fueron muy fáciles en todo momento desde el primer momento que empezamos a hablar", comentó sobre los diálogos con Manuel Mayo.

Luego profundizó en su visión del oficio. "Todo es resultado, si ganas el entrenador es mejor, si pierde el entrenador es peor y esto es claro porque es un juego y todos buscamos el resultado", indicó.

Pero enseguida puso el acento en el trabajo formativo y de desarrollo. "Creo que esta profesión merece el futbolista entenderlo, de tratar de trabajarlo, de potenciar jóvenes, de que los jóvenes tengan un rendimiento el día de mañana en un equipo europeo, en un nivel de selección", explicó.

Sobre su decisión de asumir el proyecto, sostuvo que llegó con ambición. "Fue muy fácil en el sentido de decidirme, de tomar este proyecto con mucha ambición", aseguró.

También describió el entusiasmo con que inició sus primeros días en el club. "Estoy entusiasmado, queriendo que ya el equipo juegue como quiero yo", señaló.

Sin embargo, puso paños fríos al escaso margen de preparación. "Eso obviamente puede pasar, como no, porque hay valores y entrenamientos que no se pueden hacer en tiempo", reconoció.

De todos modos, remarcó la predisposición con que asumió este desafío. "Estoy predispuesto, estoy con mucha ilusión, con muchas ganas de que el jugador tenga ese nivel de competencia constante, de tratar de llevarlo a competir en cada partido", afirmó.

Respecto de los referentes del plantel, reveló que comenzó a trabajar el vínculo desde el diálogo. "He tratado de ir hablando individualmente con algunos jugadores, en algunos casos también grupal", explicó. "Los necesito a ellos desde lo que significa la historia y lo que significan para el fútbol", añadió.

Uno de los temas que desarrolló con más detalle fue el trabajo con juveniles. "A mí el fútbol juvenil me interesa muchísimo, pero también hay que entender que son etapas y que los chicos tienen un proceso de formación de vida", explicó.

En relación con la evaluación del plantel, aclaró que el análisis fue previo a su llegada. "La evaluación del plantel la hicimos previo a tomar la decisión de venir", sostuvo.

Sobre su relación con los jugadores, definió un perfil claro. "Entiendo al futbolista, soy cercano, pero también soy exigente", resumió.

Ya enfocado en el debut, explicó que la presión no cambia por el poco tiempo de preparación. "La presión no cambia", sentenció.

Al hablar de Manuel Pellegrini, recordó su paso junto al chileno con cercanía. "Tuve una experiencia muy buena", dijo.

En materia de refuerzos, optó por la cautela. "No he hablado todavía de refuerzos. No he hablado de refuerzos con nadie", aclaró.

También explicó por qué no tomará decisiones inmediatas. "Para pedir un jugador, primero tengo que ver los jugadores que están acá, por respeto", afirmó.

Y detalló el método que seguirá antes de cualquier solicitud. "Los tengo que ver entrenar, los tengo que ver jugar y a partir de ahí haremos un análisis de qué es lo que se necesita", concluyó.