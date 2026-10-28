Fernando Gago: Mientras matemáticamente nos den las posibilidades, vamos a pelear

El argentino Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, palpitó el clásico universitario que disputará ante la UC el domingo en el Claro Arena y también se refirió a la pelea por el título con Colo Colo en la Liga de Primera, señalando que van a seguir luchando mientras existan las posibilidades matemáticas en la tabla.

"Mientras matemáticamente nos den las posibilidades, vamos a pelear", afirmó en diálogo con TNT Sports, y agregó que hay que "mantener el convencimiento" y sostener en el tiempo la manera de jugar.

La U tiene 48 puntos y está a siete de los albos, faltando cinco partidos por disputar en la Liga de Primera

Gago también valoró el alza futbolística de los azules en las últimas semanas: "El equipo fue tomando esa identidad de juego que siempre dije y que siempre trato de buscar", señaló.

Respecto al clásico universitario, destacó a Fernando Zampedri, figura y goleador del cuadro rival, pero remarcó que prefiere concentrarse en su propio equipo.

"Somos un equipo que intenta proponer, que intenta llevar al ritmo nuestro los partidos, y este no va a ser la excepción", aseguró.

Por último, Gago resaltó el aporte de los referentes en el plantel, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

"Cuando los jugadores tienen jerarquía y experiencia es mucho más fácil. Son los primeros en llegar y los últimos en irse", detalló, señalando que son ejemplos para los más jóvenes del plantel.

El clásico entre la U y la UC está programado para el domingo a las 17:15 horas (20:15 GMT) en el Claro Arena, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.