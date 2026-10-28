Fernando Gago: Mientras matemáticamente nos den las posibilidades, vamos a pelear
El técnico de la U palpitó el clásico universitario y habló de la pelea por el título con Colo Colo.
El técnico de la U palpitó el clásico universitario y habló de la pelea por el título con Colo Colo.
El argentino Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, palpitó el clásico universitario que disputará ante la UC el domingo en el Claro Arena y también se refirió a la pelea por el título con Colo Colo en la Liga de Primera, señalando que van a seguir luchando mientras existan las posibilidades matemáticas en la tabla.
"Mientras matemáticamente nos den las posibilidades, vamos a pelear", afirmó en diálogo con TNT Sports, y agregó que hay que "mantener el convencimiento" y sostener en el tiempo la manera de jugar.
La U tiene 48 puntos y está a siete de los albos, faltando cinco partidos por disputar en la Liga de Primera
Gago también valoró el alza futbolística de los azules en las últimas semanas: "El equipo fue tomando esa identidad de juego que siempre dije y que siempre trato de buscar", señaló.
Respecto al clásico universitario, destacó a Fernando Zampedri, figura y goleador del cuadro rival, pero remarcó que prefiere concentrarse en su propio equipo.
"Somos un equipo que intenta proponer, que intenta llevar al ritmo nuestro los partidos, y este no va a ser la excepción", aseguró.
Por último, Gago resaltó el aporte de los referentes en el plantel, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.
"Cuando los jugadores tienen jerarquía y experiencia es mucho más fácil. Son los primeros en llegar y los últimos en irse", detalló, señalando que son ejemplos para los más jóvenes del plantel.
El clásico entre la U y la UC está programado para el domingo a las 17:15 horas (20:15 GMT) en el Claro Arena, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.