El meteorólogo Alonso Guajardo, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), advirtió en Cooperativa sobre probables tormentas eléctricas para este fin de semana en la zona central.

Pese a que las temperaturas rozaron los 29 grados en la Región Metropolitana, y llegaron hasta 30 en el Biobío, "lamentablemente" cambiará la situación por el paso de una vaguada: "Estamos evaluando -ya que el pronóstico más asertivo siempre es 24 horas antes del ingreso- si va a traer nuevamente tormentas eléctricas hasta el valle, ya que siempre estas vaguadas afectan principalmente sectores de precordillera y cordillera, pero cuando se desplazan al valle toman toda la humedad, la temperatura, y la ocupan como gatillante para granizos o chubascos intensos en corto periodo de tiempo", explicó el experto.

Por tal motivo, recomendó "seguir todas las instrucciones de Senapred, estar muy atento al pronóstico -sobre todo el del día viernes- sobre qué va a pasar con estas tormentas. A todos nos gusta hacer deporte y, estando en primavera, nos gusta subir a la precordillera en bicicleta, haciendo hiking (senderismo) o trail running. Pero no programen nada hasta el viernes, porque (recién) ese día sabremos (con certeza) si estas tormentas nos van a afectar. Y si es el caso, no suban a la precordillera", enfatizó.

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