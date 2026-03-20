Fernando Gago ya está en Chile para sellar su vínculo con la U

El técnico argentino Fernando Gago arribó la mañana de este viernes a nuestro país para ultimar detalles y sellar su llegada a la banca técnica de Universidad de Chile.

"Todavía no tengo firmado, así es que una vez que tenga firmado, podremos hablar con mayor tranquilidad", dijo a los medios en Pudahuel antes de decir que sabe "muchísimo" del plantel azul.

El entrenador llegó acompañado de su ayudante técnico, el exdefensor Fabricio Coloccini, y fue recibido por Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules, y se espera que este mismo viernes asistan al Estadio Nacional para presenciar el estreno de los azules en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena.

Recordar que el otrora jugador de Real Madrid y Boca Juniors fue elegido por el directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la U, para suceder en el cargo a Fernando Meneghini, quien dejó el club luego de un irregular inicio en la Liga y de la dolorosa eliminación de Copa Sudamericana.