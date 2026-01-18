Francisco Meneghini habló por primera vez sobre la salida de Leandro Fernández de la U

El recién llegado entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, habló por primera vez sobre la polémica salida del exdelantero Leandro Fernández.

"La decisión es cien por ciento futbolística. Es un jugador muy importante y a la hora de llegar al plantel se evaluaron diferentes situaciones. Se consideró una idea de juego, cupos de extranjeros, situaciones reglamentarias, la regla sub 21", explicó Meneghini.

"Paqui" argumentó que el delantero no iba a tener lo minutos que merecía, y que a nadie le serviría que no tuviese un rol protagónico, por eso tomó la decisión de cortarlo, destacando nuevamente que fue una decisión futbolística pensando en el equipo.

"Se lo dije de frente desde el primer día, su reacción fue como un profesional que es", mencionó sobre la actitud del argentino.

Finalmente, Leandro Fernández dejó atrás a la U y se convirtió en jugador de Argentinos Juniors.

¿Cuántos partidos jugó Fernández en la U?

Leandro Fernández llegó a la U para la temporada 2024 y con los azules jugó 100 partidos, sumando 33 goles en dos años.

Además acumuló 23 asistencias y ganó con el cuadro universitario la Copa Chile y la Supercopa.