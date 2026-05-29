Gago: Hay factores para creer que podemos ganar todos los partidos de acá al final

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del partido con Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera este sábado 30 de mayo (17:30 horas), con ilusión de dar una remontada histórica pese a la gran distancia con el líder.

La U, con un partido pendiente, llega al encuentro con 17 puntos, a 13 unidades de Colo Colo. Pese a aquel escenario, el estratega azul destacó que "quedan un montón de partidos, quedan un montón de situaciones, es un año muy largo y tenemos todos los argumentos para ir a buscar, de tratar de estar en lo más alto posible".

"Si lo basamos solamente en el resultado, sí (nos ha costado despegar), pero hay un montón de factores para crecer y creer en que podemos ganar de acá al final del campeonato todos los partidos. Esa ilusión nadie nos la va a sacar y vamos a trabajar para eso, entonces estoy muy convencido", sumó.

En esa línea, el DT señaló que el torneo "no lo miro desde un lado de la tabla de posiciones, sino en el proceso de formación de lo que queremos tener de identidad de juego y lo que vamos a hacer en cada partido. Nosotros tenemos que demostrar lo que queremos ser".

Respecto a la regularidad de resultados, dijo que "hay algo muy claro: se trabaja todo, tanto lo ofensivo como lo defensivo, y todos buscamos tener situaciones de gol. Creo que en los partidos que estuve yo fueron bastantes situaciones de gol y aproximaciones, aunque hayamos convertido o no. A partir de eso, se trabaja dependiendo del rival".

En cuanto al partido con Deportes Concepción, el técnico adelantó que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez todavía "no van a estar disponibles" por problemas físicos, al igual que Marcelo Díaz, quien sigue poniéndose a punto. De Israel Poblete, Gago contó que "sintió una pequeña molestia, pero no creo que sea nada grave, así que creo que va a poder estar en consideración".

"Estas dos semanas de trabajo fueron muy buenas. Se trabajó mucho lo que necesitábamos, tanto de la parte física, de tratar de acomodar algunos valores de entrenamiento que necesitábamos para encontrar el rendimiento que queremos a partir de ahora. Así que, con muchas ganas, con mucha ilusión para poder jugar el partido de mañana y tratar de hacer lo mejor posible", añadió.

"Dentro de lo que trabajamos nosotros, pensamos mucho en lo que tenemos que hacer nosotros, independiente del rival. A partir de eso se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar. Trabajamos de varios sistemas que podemos enfrentar y tratar de buscar las soluciones para poder jugar el partido como queremos", complementó.