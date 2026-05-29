Córdova y la ausencia de Erick Pulgar: "No haré un juicio de valor del por qué no está"

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, palpitó los duelos que la Roja jugará en los próximos días ante Portugal y RD Congo, y también tuvo palabras para la nueva ausencia de Erick Pulgar, quien, según explicó, se excusó de estar en el plantel por motivos personales.

"Siempre ha estado en la órbita de ser llamado, creo que es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el extranjero y jugando a gran nivel", dijo Córdova en conferencia de prensa.

"Ahora él por temas personales, decidió decir que no y obviamente esas son respuestas que él debe dar. No haré un juicio de valor del por qué él no está acá, nosotros queremos que sí esté acá, y él decidirá en qué momento se integra de nuevo, si es que se integra", añadió sobre Erick Pulgar.

"Para eso no tengo la respuesta, pero obviamente es un jugador importante y nos hubiese encantado que estuviese acá", complementó Nicolás Córdova.