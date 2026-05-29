Cuenta Pública: PC exige a Kast "pedir perdón" y PNL pone foco en "conocer lo que se heredó"

A tres días de la primera Cuenta Pública que el Presidente Kast dará a la nación en el Congreso Nacional, desde la oposición piden que haga una autocrítica por los errores surgidos durante el proceso de instalación de Gobierno; mientras que Libertarios ponen el foco en repasar cómo entregó la Administración el Ejecutivo anterior.

Los deslices a los que alude la centroizquierda son polémicas como las seguidas renuncias de seremis, las "metáforas" del Mandatario en sus promesas de campaña sobre migración irregular, el fugaz cambio de gabinete y el desconocimiento de un plan de seguridad, entre otros.

En tanto, el emplazamiento de los libertarios se da en el marco de la auditoría que el actual Gobierno instruyó aplicar a su antecesor, además de la presunta inconsistencia contenida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre del año pasado en el cálculo de la deuda pública y la proyección del déficit fiscal, lo que motiva una posible acusación constitucional contra el anterior ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El diputado del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza afirmó que La Moneda "tiene que responsabilizarse y hacer la autocrítica severa de situaciones tan lamentables como el alza en el combustible y el alza en el costo de la vida".

"En consecuencia, creo que el Presidente, más bien, debiese pedir perdón por dos meses que le han dado esapcio al crimen organizado y que han deteriorado las condiciones económicas de las familias", expresó.

En tanto, su par del Partido Nacional Libertario (PNL) Gloria Naveillán, si bien admitió que "siempre es bueno reconocer los errores públicamente", sostuvo que "también es muy importante poder dar a conocer lo que se heredó del Gobierno pasado, porque se está hablando de una Cuenta Pública".

Los sectores políticos también tienen expectativas sobre lo que hablará el Presidente en materia de seguridad, ya que el día siguiente -el 2 de junio- el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, expondrá ante el Senado sobre el eventual plan del Gobierno.