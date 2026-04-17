Gago: No me consta que hayamos tenido reuniones con los árbitros, creo que no es cierto

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, hizo la previa del duelo ante Everton, y tuvo palabras para las versiones de prensa que hablaron de una reunión entre la dirigencia de Azul Azul y la comisión de arbitraje luego de las polémicas generadas en el duelo del pasado fin de semana ante Ñublense.

"Yo tengo una opinión muy clara y siempre me manejé de la misma manera. De los árbitros no hablo, porque dentro del juego a veces hay aciertos y a veces hay errores, que es una cuestión lógica del juego que se puedan equivocar. No me consta que hayamos tenido reuniones del lado de nuestro club (con Tobar) y creo que no es cierto", expresó.

"Jamás voy a pedir algo sobre un árbitro, hay personas que son responsables sobre y ellos son los que deben tomar la decisión", añadió.

El entrenador azul tuvo también palabras para los nombres propios de equipo. Es el caso de Lucas Assadi.

"Lucas volvió de la lesión, y está agarrando el ritmo en partidos y entrenamientos. Todos sabemos de las condiciones y eso debemos explotarlo. En mi opinión es un error pensar en algo a futuro, y creo que debemos pensar en la realidad y eso es hacer que él se sienta cómodo, que recupere su nivel futbolístico, que tenga buenos entrenamientos y a partir de eso, las cosas llegan solas", expresó.

También se refirió al proceso de recuperación de Charles Aránguiz, y confirmó que el bicampeón de América sufrió una sobrecarga.

"Está en el último proceso de recuperación con cosas normales que puedan suceder. Tuvo una sobrecarga esta semana, entonces preferimos que llegue lo mejor posible para la semana que viene y a partir de eso ver si está disponible. Yo insisto, necesito a los futbolistas en su máxima condición y sin apurarlos, y a partir de eso, que jueguen. Es importante que Charles juegue y trataremos que sea lo más rápido posible, pero no te puedo dar una fecha", expresó.

"Charles es muy importante dentro y fuera. Todavía no tuve posibilidad de entrenarlo y la idea es tenerlo bien. Todos sabemos lo que juega y hay que disfrutarlo, y es importante como le habla y su disposición al trabajo", añadió.

Además, tuvo palabras para Juan Martín Lucero: "Esta semana entrenó bien, y debemos seguir con el proceso, que es tratar de que cada futbolista entrene para después afrontar de la mejor manera el partido. Lo vi bien, tranquilo y trataremos de darle posibilidades para que pueda marcar", expresó.

De cara al duelo ante Everton, Gago expresó que "el análisis (del rival) lo hacemos sobre lo colectivo y a partir de eso, estamos viendo por dónde podemos atacar, por donde nos pueden atacar, de tratar de tener el control del partido. Necesitamos jugar en campo contrario y tener el control del balón".