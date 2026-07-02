Gago se la juega por Assadi: "Lo voy a tratar de recuperar"

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, entregó un fuerte respaldo a Lucas Assadi y aseguró que tiene plena confianza en recuperar el nivel del volante azul.

Consultado por el presente del jugador, el técnico argentino apuntó al trabajo diario como el camino para volver a darle protagonismo: "Que él tenga los minutos de juego que se tienen que ganar en los entrenamientos y en cada partido. A partir de eso cada jugador se lo gana, independientemente de las condiciones que tiene o el nombre que tiene", señaló.

Gago también recordó que revisó los últimos partidos de Assadi en la Copa Sudamericana antes de asumir en el cuadro estudiantil y reveló que pidió expresamente que el futbolista siga en el plantel.

"Antes de venir me los analicé, pedí que se quede Lucas. Confío muchísimo en Lucas y quiero que Lucas esté en el plantel. Lo voy a tratar de recuperar", sostuvo el DT.

El entrenador agregó que su misión es potenciar a todos sus dirigidos, pero dejó claro que el nombre no asegura presencia en el equipo: "Necesito que todos los futbolistas tengan el sentido de pertenencia con el club, de querer estar y de querer ganarse un lugar. Después la decisión es mía, yo los veo todos los días y yo decido quién está mejor para jugar", cerró.