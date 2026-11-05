Gago tras golear Antofagasta: Para estar donde estamos es porque hemos ganado muchísimo

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, repasó la goleada 4-0 a Deportes Antofagasta para instalarse en los cuartos de final de Copa Chile, con satisfacción que se suma al buen momento de su equipo.

En conferencia de prensa resaltó que "es importantísimo ganar, como venimos haciéndolo durante todo el año", valorando el aporte anímico y de confianza pensando en la Liga de Primera.

"Estamos con una posibilidad muy buena en el campeonato. Matemáticamente aún hay posibilidades, no se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Es verdad que estamos lejos, pero dependemos de nosotros para clasificar a la Copa Libertadores y dependemos de nosotros en una semifinal (de Copa Chile)", indicó.

"Estamos por el camino que creemos. Obviamente hay derrotas, situaciones de partido y momentos donde no ganamos, pero para estar donde estamos es porque hemos ganado muchísimo", sumó.

Respecto a la gran remontada ante los "pumas", Gago expuso "que los partidos de fútbol tienen ese condimento de tener siempre ese compromiso. Hoy teníamos una desventaja de dos goles. Le dije a los futbolistas que teníamos que hacer un gol, con eso íbamos a tener la posibilidad de estar constantemente en partido".

"En líneas generales, tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo. Nos faltó esa definición o justo el rival también defendió bien. Después llegó el gol y tuvimos un poquito más de espacio en el segundo tiempo; nos posicionamos muy alto y recuperamos la pelota muy rápido. En líneas generales se hizo un gran partido", analizó.

El DT también destacó a Octavio Rivero, delantero que sumó su segunda titularidad en el año tras una larga lesión y respondió con dos goles y una asistencia: "Me pone muy contento por él, porque había hecho un gran trabajo desde el día que volvió a jugar".

"Hoy se dio la posibilidad de que pudiera jugar, de que jugara bien y pudiera convertir, que para el delantero es importantísimo. Me pone muy contento por él", remarcó.

En contraposición, se le consultó sobre el suplente Juan Martín Lucero. "Tiene una predisposición al trabajo extraordinaria y va a seguir trabajando de la misma manera, porque son mucho más importantes los que no juegan que los que juegan los partidos. Hoy no le está tocando iniciar, pero confío plenamente en él", dijo Gago.

Posteriormente, profundizó sobre la banca y las citaciones: "Necesito de todos. Habrá momentos en que van a estar convocados y otros en que les tocará quedar afuera; hasta el Chelo Díaz quedó fuera en una convocatoria. Necesito de todos y ese es el compromiso que tienen los jugadores: lo demuestran en cada partido viniendo todos a apoyar. Hoy fue muy lindo lo que se generó dentro del vestuario y durante todo el día para lograr esta victoria".