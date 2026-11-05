La U arrolló a Antofagasta con una inspirada goleada y avanzó a semifinales de Copa Chile

Universidad de Chile hizo su tarea y dio vuelta su llave de Copa Chile frente a Deportes Antofagasta con un contundente 4-0 en el Santa Laura, resultado que inscribió a los azules como semifinalistas del torneo.

El arquero Juan Pablo Cisternas fue gran figura en los "pumas", pero no fue suficiente para evitar la gran remontada liderada por Octavio Rivero y su doblete más asistencia.

La U golpeó constantemente la puerta nortina. El equipo de Luis Marcoleta mantuvo su ventaja con una nutrida defensa que le cerró los espacios al elenco dirigido por Fernando Gago.

Sin embargo, el cerrojo se rompió en los descuentos del primer tiempo con el golazo al ángulo de Rivero (45+2') que daría paso a una muestra de contundencia tras el descanso.

En los 57' el "9" uruguayo repitió en el marcador para el 2-0 que igualaba la llave y mandaba todo a la definición por penales.

La defensa antofagastina fue cediendo espacios y la U tuvo un gol anulado a los 66': Matías Zaldivia, en fuera de juego, acertó al travesaño con un cabezazo y Maximiliano Guerrero aprovechó ese rebote con una volea.

Aunque la visita tuvo un par de acercamientos y un tiro de Brayan Hurtado contenido por Gabriel Castellón, la U pasó al frente con anotación de Agustín Arce (77') y Eduardo Vargas liquidó todo cuatro minutos después, al eludir al portero Cisternas en una arremetida liderada por Rivero.

De esta manera la U se convirtió en el tercer semiginalista y espera por Coquimbo Unido o Unión La Calera, que tendrá su revancha el martes 24 de noviembre con un 2-0 para los "piratas" como visita en la ida".

Ficha del Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta:

U. DE CHILE (4): Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Charles Aránguiz [C] (84' Tobías Reinhart), Lucas Barrera; Maximiliano Guerrero (74' Fabián Hormazábal), Marcelo Morales (84' Nicolás Fernández); Agustín Arce (88' 21. Marcelo Díaz); Eduardo Vargas, Octavio Rivero (84' Juan Martín Lucero). DT: Fernando Gago

D. ANTOFAGASTA (0): Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Fabián Manzano (45' Nelson Sepúlveda), Vicente Aros (69' Cristian Díaz), Adrián Cuadra [C], Diego Rojas; Matías Gallegos (69' Jose Bandez): Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta

ESTADIO: Santa Laura, Independencia

ARBITRO: Mathías Riquelme

PÚBLICO: 8.592 espectadores

GOLES: 1-0: 45+2' Octavio Rivero (UCH); 2-0: 57' Octavio Rivero (UCH); 3-0: 77' Agustín Arce (UCH); 4-0: 79' Eduardo Vargas (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 64' Simón Ramírez (ANT); 68' Agustín Arce (UCH); 86' Tobías Reinhart (UCH); 89' Lucas Barrera (UCH)