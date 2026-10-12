Gago tras la goleada de la U: El equipo está en un momento muy bueno

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, compareció ante los medios tras la expresiva victoria 6-0 sobre Ñublense en El Teniente de Rancagua y valoró el buen momento de sus dirigidos, Aunque también enfocó su mirada en la próxima revancha por cuartos de la Copa Chile, donde sus dirigidos buscarán remontar un 2-0 ante Deportes Antofagasta.

"Es importante la seriedad para seguir jugando de la misma manera independientemente del resultado. Tratar de seguir aumentando la cantidad de goles porque lo necesitamos y eso demuestra que el equipo está en un momento muy bueno", comenzó mencionando.

Seguido a ello, se refirió a la consistencia en sus últimos partidos: "Tuvimos una regularidad muy importante. Que no nos cambie un partido. No nos quedemos solamente por decir Antofagasta que se perdió. Todavía estamos en serie, tenemos que dar la vuelta".

"El partido de hoy no tiene nada que ver con el que viene, independientemente del resultado. Son partidos totalmente distintos. Pero confío plenamente en la posibilidad de ponernos en partido", remató respecto al duelo que se jugará el 21 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT).