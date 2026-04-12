Gago y la caída ante Ñublense: Queda mucho campeonato y tenemos que seguir insistiendo

El técnico argentino Fernando Gago, analizó la caída 1-0 de Universidad de Chile ante Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la novena fecha de la Liga de Primera e insistió en la mentalidad necesaria para dar vuelta la página en los próximos partidos.

"La derrota duele porque no es algo que pensábamos previo al partido. Obviamente que queda mucho campeonato y tenemos que seguir insistiendo en tratar de conseguir los resultados que necesitamos", dijo en conferencia de prensa.

"El análisis del partido, creo que en el primer tiempo tuvimos posiciones más altas para poder atacar, nos faltó ese último pase, encontrar esa superioridad que buscábamos. Lo mismo en el segundo tiempo", sumó.

"Todos los partidos se dan de determinadas maneras. Hoy encontrábamos el juego, encontrábamos la circulación donde queríamos atacar y a partir de ahí tratar de finalizar. Nos faltó esa finalización con un equipo que estaba posicionado y que teníamos que tratar de romper esas situaciones para poder atacar con mejor forma", repasó.

También opinó sobre la polémica patada de Jovany Campusano en contra de Javier Altamirano: "Nunca me gusta opinar de los árbitros, trato de no hablar. Lo que sí vi es que la jugada de Javier estaba muy cerca y la verdad que vi un pisotón. No sé si es para tarjeta amarilla o para tarjeta roja, pero sí vi una falta. Esa es la realidad, pero bueno, no me corresponde. Lo opino porque estaba al lado mío y la vi justo ahí".

Gago se refirió a la recuperación de Juan Martín Lucero y su regreso a las canchas, aclarando que "creíamos que estaba a disposición, hizo una muy buena semana de entrenamiento. Se dio el partido para que ingrese, necesitábamos ese hombre más, pero no lo pudimos encontrar en esos últimos minutos finales. Ya entramos en el juego muy desesperado de tratar de atacar las posiciones y bueno, no importa mucho la respuesta".

Por último habló sobre la lesión de Eduardo Vargas, que lo obligó a sustituirlo: "Terminó con una molestia. Veremos ahora a partir de estos próximos días cómo está, cómo se recupera y veremos qué es lo que tiene. Todavía no tengo informe para decirte de lo que le pasó", cerró.