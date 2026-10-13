Gonzalo Reyna y la ilusión de la U tras golear a Ñublense: "Estamos en la lucha por el torneo"

Universidad de Chile volvió a encender la ilusión de pelear el título del Campeonato Nacional 2026 palmo a palmo con Colo Colo tras vencer por 6-0 a Ñublense en Rancagua y así lo entienden en el plantel azul, tal como reconoció Gonzalo Reyna.

El refuerzo de los azules, quien se hizo presente en el marcador durante la contundente victoria ante los chillanejos, no ocultó su optimismo respecto a una posible remontada en la recta final del certamen.

"Para nosotros ganar es muy importante, porque estamos en la lucha por el torneo. Todavía no terminó y tenemos que tratar de terminar lo más alto posible", expresó el delantero azul.

En esa misma línea, el atacante remarcó la mentalidad de equipo grande que debe tener el plantel: "Somos la U y tenemos que jugar para ganar en todas las instancias, siempre apuntamos a llegar a lo más alto".

Tras el festejo en el torneo local, el conjunto estudiantil deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo desafío copero.

Los dirigidos por el técnico azul jugarán la revancha frente a Deportes Antofagasta el próximo miércoles 21 de octubre, en un estadio aún por confirmar, donde tendrán la dura misión de revertir la derrota por 2-0 sufrida en el duelo de ida, disputado en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".