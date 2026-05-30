Herrera y la crisis de Azul Azul: Si tiene que quedar la cagada para que se hagan bien las cosas, que pase nomás

El exarquero e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió en duros términos a la compleja crisis institucional que atraviesa Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos del club laico, en medio de las investigaciones judiciales por la propiedad de la institución y la cuestionada gestión de Michael Clark.

"Tristemente, la U está deambulando en una nube de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar, si se van a mantener los mismos dirigentes o si van a cambiar los dueños. Es un tema legal bien amplio, pero a los que estamos en la interna, que regularmente estamos al tanto de las noticias y seguimos en contacto con gente de la U, realmente no nos sorprende. Esta amistad que tiene la U con Huachipato y Ñublense se sabía hace rato. Una lata que nunca quisieran admitirlo", dijo en entrevista con The Clinic.

"Yo sigo yendo al estadio y mi hijo es más fanático de la U que yo, incluso. Entonces uno conversa con la gente que sigue ahí y todos quieren que esto se aclare de una vez, que todo sea transparente. Y si tiene que quedar la cagada para que después se hagan bien las cosas, que pase nomás. La incertidumbre no la tiene solamente la gente que trabaja en el club, también los hinchas", añadió.

A partir de lo que ocurre en la U, Herrera puso de ejemplo a Colo Colo y lo que hace Aníbal Mosa al mando del cuadro albo.

"Mucha gente se rio de Colo Colo porque su centenario fue un desastre en lo futbolístico. Pero, aunque parezca paradójico, yo valoro la administración de Aníbal Mosa. Es una persona que da la cara y pone la plata de manera transparente. Todos saben cuál es su intención dentro del club y eso, al menos, genera claridad. Más allá de que el proyecto deportivo no haya resultado y de que Colo Colo hiciera una apuesta económica muy fuerte con los refuerzos, el club tiene un liderazgo visible. Incluso cuando las cosas salieron mal, hubo alguien que asumió la responsabilidad y empujó nuevamente el proyecto. En la U pasa todo lo contrario. No hay transparencia y eso es lo que genera más incertidumbre", expresó.