Hormazábal tras victoria de la U sobre Colo Colo: Fue un envión anímico tremendo

El defensa chileno Fabián Hormazábal manifestó su satisfacción este martes tras la victoria de Universidad de Chile por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental. El lateral de la escuadra "laica" afirmó que conseguir los tres puntos en Macul permitió que los trabajos semanales se desarrollaran de una forma más amena y tranquila para el plantel dirigido por Francisco Meneghini de cara a la "final" con Palestino.

"Claramente el ganar te deja trabajar de una forma más amena y tranquila. Es un envión anímico que esperamos sea un punto de inflexión de ahora en adelante para lo que queda, ya sea el campeonato o la copa", aseguró el futbolista en conferencia de prensa.

El jugador subrayó que el grupo se cerró ante las críticas externas para fortalecerse desde el interior del Centro Deportivo Azul.

Fabián Hormazábal también realizó una autocrítica sobre su rendimiento individual y el presente colectivo de Universidad de Chile en Santiago. "El equipo siempre va a estar en construcción porque siempre encontrará algo nuevo que mejorar. Me vi bien defensivamente, sobre todo en el segundo tiempo donde nos tuvimos que replegar. Estoy trabajando muy duro para encontrar mi mejor versión lo antes posible", detalló el defensor nacional.

Finalmente, el carrilero azul resaltó la importancia del apoyo de la hinchada, pese a no contar con público visitante en el recinto de Pedrero. "Para nosotros es muy importante nuestra gente. Sabemos lo que te contagia estando en la cancha. Ganamos sin nuestra hinchada ahí, pero sabíamos que teníamos a millones detrás en sus casas viendo y apoyando, y sentimos ese respaldo en Chile", concluyó el ex jugador de O'Higgins.