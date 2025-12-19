Johnny Herrera reveló desconocido intento de la U por tener estadio propio

El exportero Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos de Universidad de Chile, reveló un desconocido intento del cuadro azul con tener su anhelado estadio propio.

En su espacio como comentarista del programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, el otrora seleccionado nacional aseguró que la petrolera saudí Aramco estuvo dispuesta a invertir una importante suma en el mencionado proyecto.

"Cuando asume el grupo de Clark (Sartor en 2021), Aramco tenía alrededor de 100 millones de dólares para poner con el nombre del estadio y todo lo demás", contó.

Sin embargo, pese a que todo parecía ir viento en popa, el ex arquero explicó que "no se encontró terreno, había un conflicto grande y cuando estuvo cerca, algo pasó".

"El terreno estaba, había maqueta lista, incluso un holograma del estadio, pero no hubo plata para comprar el terreno", agregó el oriundo de Angol, quien incluso reveló que al elenco universitario se le ofreció la opción de adquirir el Estadio Santa Laura en la época de Carlos Heller, pero los problemas económicos del club no lo permitieron.

Por último, Herrera subrayó que más allá del sueño de un recinto propio "los problemas de la U son otros: que aparezcan los verdaderos dueños, que el presidente quiera soltar el club, encontrar entrenadores y armar el plantel".