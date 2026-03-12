Jorge Fossati asomó como candidato a la banca de Universidad de Chile

El nombre del uruguayo Jorge Fossati tomó fuerza para ser el nuevo director técnico de Universidad de Chile, tras la salida de Francisco "Paqui" Meneghini.

Según informó el periodista Wilson Méndez, conocido por seguir el mercado del fútbol uruguayo, Fossati, de 73 años, tomará las riendas del cuadro estudiantil.

Fossati actualmente está sin equipo, tras su salida de Universitario de Lima en 2025, temporada en donde ganó el título de la liga peruana.

Con el cuadro crema también fue campeón en 2023, y tuvo un breve paso por la selección peruana en 2024.

En su época como jugador, Fossati fue arquero y tuvo un paso por nuestro país, defendiendo los colores de Green Cross de Temuco entre 1983 y 1984.

La U, actualmente, está entrenando con el técnico interino John Valladares, quien está preparando el duelo contra Coquimbo Unido, programado para el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la séptima fecha de la Liga de Primera.