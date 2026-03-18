Jugador de la U festejó el triunfo de Venezuela en la final del Clásico Mundial de Beisbol

El defensor venezolano de Universidad de Chile Bianneider Tamayo festejó el triunfo de su selección 3-2 frente a Estados Unidos, en la final del Clásico Mundial de Beisbol.

"Campeones, gracias a Dios", publicó el zaguero del cuadro laico en sus historias de Instagram.

La escuadra venezolana escribió una página en la historia al conquistar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, tras imponerse al equipo anfitrión en Miami, desatando celebraciones masivas en todo el país de la Vinotinto.

El impacto del triunfo fue tal que el Gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, decidió declarar la jornada de este miércoles como día festivo no laboral.