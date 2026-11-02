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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La crítica de Aldo Marín a Pinilla luego de posar con una camiseta de Universidad Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El director de Azul Azul reaccionó a la postal del delantero.

La crítica de Aldo Marín a Pinilla luego de posar con una camiseta de Universidad Católica
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Aldo Marín, uno de los directores que debe dejar su cargo en Azul Azul luego de las exigencias de los acreedores del Grupo Sartor, usó su cuenta en X para criticar a Mauricio Pinilla.

El exdelantero de Universidad de Chile posó con una camiseta de Universidad Católica en una humorada del programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, luego del triunfo cruzado por 1-0 en el clásico universitario.

Y no solo eso dado que el bicampeón de América además hizo el tradicional gesto de la franja.

Ante ello, Marín escribió "Terrible", en un posteo que se viralizó y que ha recibido un par de respuestas a partir de los hechos protagonizados por la dirigencia que él mismo integra.

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