La Moneda admite preocupación por encuestas, pero mantiene su rumbo

El Gobierno realizó este lunes el comité político en La Moneda, que reunió a parte del gabinete ministerial junto con los timoneles de partidos oficialistas, donde se abordó el complejo momento que atraviesa la Administración del Presidente José Antonio Kast luego del desplome de su aprobación en las últimas encuestas de opinión.

La última medición de Pulso Ciudadano ubicó en 22% la aprobación del Mandatario, mientras que Agenda Criteria lo posicionó en un 25%, en un escenario político marcado por la caída de la confianza pública y el rechazo ciudadano a la decisión de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el escándalo de las rebajas de condenas a pederastas.

Luego de la reunión, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, afirmó que las encuestas "son importantes, un Gobierno debe tenerlas en consideración, pero no son ni la única ni la principal señal que nos permite avanzar en nuestras políticas de Estado".

"Nosotros tenemos un programa de Gobierno, metas y objetivos. Esas metas y objetivos y medios no han cambiado por buenas encuestas o malas encuestas", subrayó.

No obstante, el vocero del Ejecutivo apuntó: "Sí existe -por supuesto- una preocupación, (pero) también consideramos que los resultados de las encuestas se dan en un contexto donde tenemos un desempleo alto, alza en los combustibles y, por lo tanto, lo entendemos como un todo".

Consultado por la posibilidad de que algunos legisladores oficialistas apoyen la acusación constitucional de la oposición contra el ministro Rabat, Arenas aseguró que tanto el Presidente como los ministros García Ruminot (Segpres) y Claudio Alvarado (Interior y Segegob) están en contacto permanente con todos los parlamentarios del sector.

UDI: "Estamos viviendo momentos ingratos"

Desde el oficialismo, el senador Iván Moreira (UDI) abordó el complejo momento que enfrenta La Moneda y aseguró que, como coalición, "estamos viviendo momentos ingratos, momentos difíciles".

"Esta semana se va a constituir la Comisión de Constitución para fusionar los proyectos en relación a esto. Asimismo, se ha hablado, como propuesta, la presentación de un proyecto de derogación. Eso se va a definir, y la próxima semana esperamos que esto llegue a la Sala", indicó el legislador gremialista.

Por su parte, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, afirmó que este escenario adverso "es natural y es entendible, pero en la medida que las personas vayan comprendiendo cuál es la explicación, la verdad es que las personas van a ir entendiendo".

"Una vez que uno les explica el tenor de la ley y por qué es necesario derogarla, efectivamente comprenderán de que acá hay un aprovechamiento político por parte de los dirigentes de izquierda", complementó el timonel.