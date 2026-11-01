La "tranquilidad" de Coloccini tras caer ante la UC: No se pudo, pero lo intentamos

Fabricio Coloccini, asistente técnico de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa en lugar del expulsado Fernando Gago tras la derrota en el clásico ante la UC y sorprendió con su tranquilidad, pese al traspié que complicó de sobremanera las opciones azules de pelear por el título.

"Sucedió un poco lo que habíamos analizado y lo que habíamos entrenado durante la semana. Sabíamos que ellos tenían muchas jugadas de buscar profundo, tal cual fue el gol. Fue una desatención nuestra", comenzó ante los micrófonos.

"Llevamos la iniciativa del partido, tuvimos la posesión, intentamos por varios medios, tanto por fuera, con balón largo, por dentro... No hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Católica en fase defensiva; creo que hizo un gran trabajo y nos neutralizó bien", expresó.

"Lo que hablábamos con los chicos recién es que se queden tranquilos: hicieron un buen partido, lo intentaron y estuvieron a la altura, más allá del resultado, que obviamente no nos gusta y no estamos contentos por él. Lucharon como se lucha un clásico y dejaron todo, como tiene que ser", sumó.

"Hoy era un partido importante para poder mantener esa ventaja. No se pudo conseguir pero lo intentamos, que es lo que vinimos a buscar. No se pudo dar, ya está, a pasar página porque vienen días importantes para nosotros y tenemos que estar enfocados en todo lo que viene, siendo conscientes de que todavía tenemos diferencia sobre el tercero", indicó.

Tras quedar a 10 puntos de Colo Colo con 12 por disputarse, Coloccini repitió el mantra de Gago: "Mientras matemáticamente esté la posibilidad, hacia allá vamos", aunque "obviamente que nuestro segundo objetivo es estar en el segundo puesto ("Chile 2" a Copa Libertadores); vamos bien, vamos por buen camino y venimos consiguiendo buenos resultados".

"Como dije, hay veces que las cosas salen mejor y otras que no salen tanto, por eso es la tranquilidad que tenemos. Es parte del fútbol, puede pasar y toca. Si hoy estamos acá hablando de que se ganaron muchos partidos y dio la casualidad de que perdemos el clásico, creo que es pura casualidad. Todos los partidos tienen su complejidad, son importantes y todos suman tres puntos", agregó Coloccini.