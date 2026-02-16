Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U anunció medida con abonados por castigo que se aplicará en duelo con Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Galería Sur del Nacional estará completamente cerrada y sin acceso a público el domingo 22 de febrero.

Universidad de Chile informó en sus redes sociales una medida para los abonados de la Galería Sur para el partido contra Deportes Limache, que se disputará en el Estadio Nacional el domingo 22 de febrero en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Debido al castigo que tiene la U por los incidentes de barristas ante Audax Italiano, la galería sur del Nacional deberá estar completamente cerrada y sin acceso a público. Debido a esta situación, los azules informaron que sus abonados en esa localidad serán reubicados "excepcionalmente" en la Galería Norte.

"Esta reubicación aplica única y exclusivamente para este partido. Finalizado el encuentro, los abonos mantendrán su localidad original en Galería Sur para los próximos compromisos como locales", indicó el cuadro estudiantil.

Del mismo modo, el club informó que "la modificación se realizará de manera automática. El ticket con la nueva ubicación será cargado directamente en la cuenta de cada abonado, en su usuario de Puntoticket, sin necesidad de ningún trámite adicional".

"Esta decisión tiene como origen una orden de la autoridad a la cual nosotros como club estamos obligados a cumplir. Agradecemos su comprensión y compromiso permanente con el club", cerró la U.

El partido entre la U y Limache está programado para el domingo, a las 20:30 horas (23:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

