Landerretche y el futuro de Azul Azul: "Buscamos un acuerdo de respeto y que aleje a los mercachifles"

En medio del proceso de liquidación forzosa que atraviesa el paquete accionario mayoritario de Azul Azul, el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, abordó el rol de la casa de estudios en la redefinición del convenio que autoriza el uso del nombre y los símbolos institucionales en el club de fútbol.

El economista forma parte de la comisión tripartita de decanos (junto a Ingeniería y Derecho) que asesora a la Prorrectoría en las tratativas con el liquidador judicial, instancia donde fijó un estricto rayado de cancha ético tras los escándalos financieros protagonizados por el fondo Sartor.

"El interés que tenemos es que nunca más se vuelva a producir que, por prestar nuestro nombre a un equipo para fomentar el deporte y la vida sana, terminemos involucrados en una de las más grandes estafas financieras del país", disparó Landerretche en entrevista con Tele13 Radio.

En esa línea, el académico enumeró las transgresiones que colmaron la paciencia de la Casa de Bello: "Terminamos con nuestra casa de estudios asociada a casas de apuestas —cuando nuestra Facultad de Medicina tiene literatura médica que demuestra que es un problema de salud pública—, e incluso intentos de asociar a la universidad a esquemas de criptomonedas o colocar a otra universidad como patrocinador en la camiseta. Con eso te digo todo", fustigó.

Pese a los cuestionamientos, Landerretche aseguró que la universidad tiene la mejor disposición para facilitar la llegada de nuevos controladores, siempre y cuando se aleje a especuladores del fútbol.

"Para encontrar un buen comprador, y no los mercachifles que a veces pasan en el fútbol, necesitamos a alguien que valore una relación sana, sustentable y de largo plazo. Si los términos le dan plenas garantías a la universidad de que su nombre será tratado con respeto, vamos a estar disponibles para darle un plazo importante [de extensión de concesión] para que esa compra sea rentable. Los dos ganan", explicó.

Respecto al estado actual de las negociaciones con el liquidador judicial, el expresidente de Codelco adelantó un desenlace inminente: "Estamos en conversaciones reservadas, están muy avanzadas, andan muy bien y creo que vamos a llegar a una muy buena solución muy pronto".

Finalmente, de cara a la conformación de la mesa de transición en Azul Azul, Landerretche llamó a marcar un antes y un después en el balompié criollo: "Ojalá ocupemos esta crisis de la U para dar un paso que le sirva a todo el fútbol chileno: establecer un nuevo estándar con mejores prácticas de gobierno corporativo y, por esa vía, atraer a otra categoría de inversionistas", concluyó.