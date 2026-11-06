Las claves para ver a Universidad de Chile vs. Cobresal por HBO Max

Este domingo 8 de noviembre, Universidad de Chile recibirá a Cobresal en el Estadio El Teniente por la fecha 27 de la Liga de Primera, en un compromiso crucial donde se puede definir al nuevo monarca o extender la lucha por el título.

Debido a la transmisión en simultáneo con el choque de Colo Colo frente a Ñublense, este encuentro de los azules no irá por las señales de televisión tradicionales, sino que exclusivamente a través de HBO Max.

Para seguir el partido decisivo por el título desde las 15:00 horas (18:00 GMT), podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno en alta definición.

Si ya pagas el canal premium

Si ya cuentas con TNT Sports Premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo debes ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego seleccionar "Conectar con tu proveedor", eligiendo tu cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas habitualmente para tu sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del vibrante encuentro entre la "U" y el cuadro minero en formato streaming desde el dispositivo que prefieras.