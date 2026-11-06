Las claves para ver a Universidad de Chile vs. Cobresal por HBO Max
Revisa cómo suscribirte, los precios y cómo activar tu cuenta si ya tienes TNT Sports Premium.
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Este domingo 8 de noviembre, Universidad de Chile recibirá a Cobresal en el Estadio El Teniente por la fecha 27 de la Liga de Primera, en un compromiso crucial donde se puede definir al nuevo monarca o extender la lucha por el título.
Debido a la transmisión en simultáneo con el choque de Colo Colo frente a Ñublense, este encuentro de los azules no irá por las señales de televisión tradicionales, sino que exclusivamente a través de HBO Max.
Para seguir el partido decisivo por el título desde las 15:00 horas (18:00 GMT), podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.
Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno en alta definición.
Si ya cuentas con TNT Sports Premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo debes ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego seleccionar "Conectar con tu proveedor", eligiendo tu cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas habitualmente para tu sucursal virtual.
Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del vibrante encuentro entre la "U" y el cuadro minero en formato streaming desde el dispositivo que prefieras.