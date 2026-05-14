Lucero abordó las críticas en la U: No hay que creerlas cuando son buenas ni cuando son malas

El delantero argentino Juan Martín Lucero abordó su presente en Universidad de Chile y aseguró que convive con las críticas propias de jugar en un club grande, aunque remarcó que no hay que creerlas completamente ni en los buenos ni en los malos momentos.

Consultado por el mensaje que le entregaría al hincha azul tras un inicio complejo en lo personal, Lucero señaló: "Convivimos con la crítica, tanto positiva como negativa. Siempre yo soy de que no hay que ni creérsela ni cuando estás en un buen momento ni cuando estás mal".

"Estamos en un club grande, estamos expuestos a eso, a todo lo que hagamos, siempre va a ser por dos, ya sea malo o bueno. Acepto las críticas cuando me toca y sigo trabajando y voy para adelante", añadió el atacante, quien también dijo entender que el hincha esperaba ver a la U peleando arriba en los dos frentes.

El exjugador de Colo Colo también sostuvo que el plantel está haciendo "un gran esfuerzo" y que trabaja día a día para mejorar. "Sé que al final de año vamos a tener buenas alegrías", afirmó, en medio de una temporada marcada por lesiones, cambio de entrenador y búsqueda de regularidad.

Sobre el aspecto personal, Lucero explicó que el factor mental ha sido clave para sostenerse en un periodo sin tanta continuidad goleadora. "Siempre estoy de acuerdo que lo mental es un 70 por ciento en la parte futbolística", comentó, junto con revelar que trabaja con un psicólogo personal y que también cuenta con apoyo psicológico en el club.

El atacante explicó que muchas veces no hay una sola razón para explicar la falta de gol, por lo que se apoya en sus hábitos y en la rutina diaria para volver a su mejor versión. También planteó que el equipo ha ido "de menor a mayor", aunque reconoció que la derrota ante Unión La Calera fue un tropiezo en esa búsqueda.

Lucero igualmente asumió la presión que existe sobre los refuerzos extranjeros en un equipo grande. El delantero sostuvo que quienes llegan desde afuera tienen la responsabilidad de rendir y aportar algo distinto, aunque también remarcó que hay situaciones, como lesiones o momentos de rendimiento, que no siempre se pueden controlar.

En la parte final de la conferencia, el jugador se refirió al video difundido por su kinesiólogo personal y aclaró que sus trabajos externos siempre están coordinados con el club. "Obviamente yo de mi parte les pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé, se me fue de las manos", señaló, además de recalcar que primero todo pasa por Universidad de Chile.

En lo deportivo, Universidad de Chile visitará este fin de semana a Cobresal en El Salvador, donde buscará cortar una larga racha sin triunfos y recuperarse tras la caída ante Unión La Calera por el torneo nacional.