Lucero y su retorno al Monumental: Vine con Fortaleza, no es sorpresa cómo me tratarán

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina y Juan Martín Lucero, delantero azul y ex"Cacique" palpitó lo que será un nuevo regreso al Monumental.

"Se agregó un condimento ahí, le metemos a la olla algo más", señaló este jueves en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports, aunque recordó que "ya va a ser por segunda vez igual, vine con Fortaleza (por Copa Libertadores) entonces no es ninguna sorpresa para mí lo que va a pasar o cómo me van a tratar".

"Cuando fue con Fortaleza, sentía que había matado a alguien. Entonces, ¿qué más puede pasar? Así que tranquilo", sumó.

"Sinceramente uno cuando se enfoca y se concentra en el partido, lo externo por ahí no no influye mucho. Tienes que estar muy desconcentrado para que te influya. Cuando te enfocas realmente es como que no escuchas nada o sientes un murmullo", complementó sobre el ambiente hostil que prevé en Pedrero.

Además, tal como lo hizo al anotar en la mencionada Copa Libertadores con Fortaleza (aunque en el partido disputado en Brasil), Lucero aclaró si le toca anotar "por supuesto se celebra, por una cuestión de respeto a la camiseta que estoy defendiendo hoy en día. Aparte, siempre hacer un gol es para celebrar y festejar".

Respecto al partido como tal, el "Gato" expuso que "los clásicos son siempre partidos aparte, independientemente de cómo venga cada rival. Creo que son partidos totalmente diferentes, tanto para ellos como para nosotros".

"Nosotros no por no haber ganado nos tenemos que sentir inferiores, y creo que ellos tampoco por venir ganando (deben) sentirse superiores. Son partidos totalmente aparte. Para nosotros es una linda oportunidad para vencer", argumentó.