Manuel Mayo sobre incidentes en el Nacional: Nos vamos a querellar contra los involucrados ante la justicia

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, habló este martes en conferencia de prensa sobre los incidentes ocurridos en la galería del Estadio Nacional en el partido del cuadro azul ante Audax Italiano por la primera fecha de la Liga de Primera.

"Estamos haciendo todo lo posible, para identificar a la mayor cantidad de personas que estuvieron involucradas en estos hechos violentos, para luego querellarse contra ellos ante la justicia", comentó.

"Pondremos toda la disposición para identificar a esas personas y darle la tranquilidad a los hinchas que estamos trabajando con las personas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir estos hechos", añadió el dirigente.

Además, Mayo sostuvo que este tipo de actos impactan a todos los que son parte de Universidad de Chile. "Afectan al equipo y al hincha de la u, no son buenos para nadie".

Finalmente, el directivo abordó el vínculo entre el público y el recinto deportivo. "Vamos a jugar en el Estadio Nacional, la relación gente y estadio es buena, saben del trabajo que hace la gerencia de operaciones en estar lo mejor prevenido, finalizó.