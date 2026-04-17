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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Marcelo Morales se sumó a la lista de bajas de la U y Franco Calderón fue excluido por Gago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral quedó fuera por lesión para el duelo ante Everton, mientras el defensor no fue considerado por decisión técnica.

Marcelo Morales se sumó a la lista de bajas de la U y Franco Calderón fue excluido por Gago
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El futbolista Marcelo Morales, lateral de Universidad de Chile, se sumó a la lista de bajas del equipo para el partido de este sábado ante Everton, luego de sufrir un microdesgarro que le impidió viajar con el plantel a Viña del Mar.

Según información de Cooperativa Deportes, el defensor argentino Franco Calderón también quedó fuera del compromiso, pero por decisión técnica del entrenador argentino Fernando Gago, quien resolvió no incluirlo en la convocatoria para el encuentro.

En su lugar ingresará Bianneider Tamayo.

Marcelo Morales se sumó así a otras ausencias en el plantel, como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, en un escenario que obliga a Universidad de Chile a reconfigurar su formación de cara al duelo ante los "ruleteros" de este sábado.

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