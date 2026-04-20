Tras dudas, Gobierno confirmó que subsidio eléctrico se mantiene y anunció nueva convocatoria

Luego de la incertidumbre generada por declaraciones previas, el Ministerio de Energía salió a aclarar la situación del subsidio eléctrico, asegurando que el beneficio continúa vigente.

A través de un comunicado oficial, la cartera liderada por Ximena Rincón precisó que "el subsidio eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados".

En esta línea, desde el Ejecutivo confirmaron que se contempla una nueva etapa de postulación en el segundo semestre de este año, correspondiente a la quinta convocatoria.

El proceso incluirá la postulación y actualización de datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio, con resultados disponibles antes de la segunda semana de agosto y la aplicación del beneficio desde septiembre, el cual se entregará en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

Además, se indicó que los hogares que actualmente reciben el subsidio y mantienen sus condiciones tendrán acceso preferente mediante postulación automática, mientras que nuevos beneficiarios podrán ingresar dependiendo de la disponibilidad de recursos.

El subsidio está orientado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, buscando aliviar el impacto del costo de la energía en los sectores de menores ingresos.

Energía busca resolver deudas en el sistema eléctrico sin nuevas alzas de tarifas

Junto con ello, el Ministerio abordó el contexto del sistema eléctrico, explicando que durante años anteriores se mantuvieron tarifas contenidas, lo que generó un desfase entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios.

En esa línea, señalaron que "estas decisiones generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema".

En materia de distribución, detallaron que el retraso tarifario entre 2020 y 2024 provocó una deuda base cercana a los 831 mil millones de pesos, lo que actualmente se busca normalizar a través de ajustes progresivos.

Finalmente, desde la cartera aseguraron que se está trabajando junto a expertos y parlamentarios para definir mecanismos que permitan resolver estas obligaciones sin generar nuevas alzas en las tarifas, en el marco de una mesa técnica que sesiona de manera periódica.