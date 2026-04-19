Duco: "La prioridad del Ministerio ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas"

La ministra del Deporte Natalia Duco volvió al ojo del huracán con sus declaraciones, esta vez apuntando a una llamativa prioridad de su cartera, pero fuera de las disciplinas en sí o la infraestructura.

"Les quiero adelantar algo, que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas", señaló durante el lanzamiento del torneo de para tenis de mesa ITTF World Para Future Santiago 2026.

El evento se presentó el pasado viernes, pero el registro con las palabras de la ministra fue eliminado del Tik Tok del Team Para Chile, aunque fue recogido posteriormente por el medio Cero Anestesia.

"¿Si o no que es importante? Eso es lo que pienso, y diganme si es verdad. Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón, es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea", dijo Duco.

"Si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste po'. Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buzo, porque ya ganaste", añadió.

En esa línea, sumó palabras con una indirecta crítica a los sponsors técnicos de los comités Olímpico y Paralímpico de Chile; Sparta y KS7: "Entonces, esa es mi obsesión; tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos".